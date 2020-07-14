Bakan Koca: 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisinin yanlış olduğunu, virüsün etkisini kaybetmesinin şu an tedbirlere bağlı olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'yazın virüs etkisini kaybetti' söylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."
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