Bakan Koca'dan gençler için 'aşı' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda yaş sınırının 18'e indiğini hatırlatarak aşı çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda yaş sınırının 18'e indiğini hatırlatarak aşı çağrısı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın" ifadesini kullandı.
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