Bakan Koca'dan gençler için 'aşı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda yaş sınırının 18'e indiğini hatırlatarak aşı çağrısı yaptı.

DHA
24 Haziran 2021 Perşembe, 18:41
Bakan Koca'dan gençler için 'aşı' çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda yaş sınırının 18'e indiğini hatırlatarak aşı çağrısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın" ifadesini kullandı.

 


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