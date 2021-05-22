Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:58

Türkiye, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 231 kayıp daha verdi. Son 24 saatte 218 bin 658 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs tablosunu açıklamasının ardından Bakan Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabı üzerinden "aşı" açıklaması yaptı. "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var" diyen Koca, yapılan toplam 270 milyon dozluk anlaşmaların, ülke nüfusunun üç katına denk geldiğinin altını çizerek, "Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

'YIKICI ETKİ'NİN BİTİŞİ İÇİN TARİH VERDİ

"Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyen Fahrettin Koca, "Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek" diyerek sırası gelen yurttaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.