Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 09.05'te yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. 82 yıl önce bugün ebediyete intikal eden Atatürk'ü 'siyah maske' görseliyle anan Bakan Koca'ya sosyal medyada tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 10:15
Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım tepkilere yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 09.05’te ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medyada tepki çeken fotoğrafın altına şu satırları yazdı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz."

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları ise şöyle :

Bakan Koca, aldığı tepkiler üzerine Atatürk fotoğrafı ile beraber tekrar bir paylaşımda bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı:


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