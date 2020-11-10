Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 09.05'te yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. 82 yıl önce bugün ebediyete intikal eden Atatürk'ü 'siyah maske' görseliyle anan Bakan Koca'ya sosyal medyada tepki yağdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım tepkilere yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 09.05’te ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.
Koca, sosyal medyada tepki çeken fotoğrafın altına şu satırları yazdı:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/2ec4TS0h2a— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020
Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları ise şöyle :
Öldüğünüz gün, maske resmi ile anacağım sizi sayın bakanım. pic.twitter.com/unhh5AN5f4— Adem ? (@Baademm35) November 10, 2020
Maske koyacağına adamın bi fotosunu koysaydın daha iyiydi ama neyse. Zaten yok hükmündesiniz gözümüzde. Takılın kafanıza göre.— Altılı Beşli (@altilibesli) November 10, 2020
Atam'ın fotoğrafını unutmuşsunuz! pic.twitter.com/h559BUpLX6— filiz (@anlatdinliyo) November 10, 2020
Buda benden olsun sayın bakanım??maske yerine bu güzel arşivden,birini kullanırsınız seneye... pic.twitter.com/f4Nkh8OfPn— Crystal ?? (@crystalwhitee14) November 10, 2020
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık bakanı Atatürk fotosu koyamıyor. Bugünleri asla unutmayacağız. pic.twitter.com/CUYsuJAlhE— Reyiz yaa (@UlasReyiz1912) November 10, 2020
Sayın Bakanım fotoğrafta gördüğünüz kişi Türkiye Cumhuriyetinin ebedi sonsuz lideri Mustafa Kemal Atatürk. Fotoğrafını paylasmaktan korkmayınız. İnanın bana sizin o arkasına sığındığınız kişilerden daha çok faydası olacaktır . pic.twitter.com/uQj37QAl7M— Kâküllü Kız ?? (@KakulluKiiz) November 10, 2020
Maskeden başka Atamızı ,Ulu Önderimizi anacak fotoğraf bulamadınız mi?Biz de çok var.Buyrun... pic.twitter.com/DVMzp4MgId— Figen Üner DEDEBAŞ #evdekal?? (@figennerdedebas) November 10, 2020
Bakan Koca, aldığı tepkiler üzerine Atatürk fotoğrafı ile beraber tekrar bir paylaşımda bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/qiwS01sOFI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020
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