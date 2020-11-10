Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı

10 Kasım 2020 Salı, 10:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım tepkilere yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 09.05’te ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medyada tepki çeken fotoğrafın altına şu satırları yazdı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/2ec4TS0h2a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları ise şöyle :

Öldüğünüz gün, maske resmi ile anacağım sizi sayın bakanım. pic.twitter.com/unhh5AN5f4 — Adem ? (@Baademm35) November 10, 2020

Maske koyacağına adamın bi fotosunu koysaydın daha iyiydi ama neyse. Zaten yok hükmündesiniz gözümüzde. Takılın kafanıza göre. — Altılı Beşli (@altilibesli) November 10, 2020

Buda benden olsun sayın bakanım??maske yerine bu güzel arşivden,birini kullanırsınız seneye... pic.twitter.com/f4Nkh8OfPn — Crystal ?? (@crystalwhitee14) November 10, 2020

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık bakanı Atatürk fotosu koyamıyor. Bugünleri asla unutmayacağız. pic.twitter.com/CUYsuJAlhE — Reyiz yaa (@UlasReyiz1912) November 10, 2020

Sayın Bakanım fotoğrafta gördüğünüz kişi Türkiye Cumhuriyetinin ebedi sonsuz lideri Mustafa Kemal Atatürk. Fotoğrafını paylasmaktan korkmayınız. İnanın bana sizin o arkasına sığındığınız kişilerden daha çok faydası olacaktır . pic.twitter.com/uQj37QAl7M — Kâküllü Kız ?? (@KakulluKiiz) November 10, 2020

Maskeden başka Atamızı ,Ulu Önderimizi anacak fotoğraf bulamadınız mi?Biz de çok var.Buyrun... pic.twitter.com/DVMzp4MgId — Figen Üner DEDEBAŞ #evdekal?? (@figennerdedebas) November 10, 2020

Bakan Koca, aldığı tepkiler üzerine Atatürk fotoğrafı ile beraber tekrar bir paylaşımda bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı: