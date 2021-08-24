Bakan Özer'e sorular: Kaç Taliban militanı üniversitelere alındı?

24 Ağustos 2021 Salı, 15:11

Afganistan'ın başkenti Kabil'den canlı yayın yapan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, yanına gelen silahlı bir Taliban militanının, Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söylediğini ifade emişti.



CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

CHP’li milletvekili Antmen'in önergesinde yer alan sorular şöyle:

– Taliban Terör Örgütü mensubu kaç kişi Türkiye’deki üniversitelerden kabul almıştır? Bunlar hangi üniversitelerdir?

– Taliban militanları ülkemizdeki üniversitelere ne şekilde ve kimlerin aracılığıyla başvuruda bulunmuştur? Devletin emniyet ve istihbarat birimleri konuyla ilgili ne tür çalışmalar yapmaktadır?

– Şu anda Türkiye’de üniversite ve okullarda Taliban Terör Örgütü militanları olup olmadığı bilinmekte midir? Böyle kişiler varsa bu önemli güvenlik sorunu hakkında ne yapmayı düşünmektesiniz? Bu kişilerin yapabileceği bir katliamda sorumluluğu kim alacaktır? Vatandaşlarımızın canı neden düşünülmemektedir?

– Türkiye’de aileler çocuklarını üniversite sınavına hazırlamak için yıllarını ve birikimlerini verirken bu terör örgütü militanları nasıl olur da sınavsız şekilde üniversitelerden kabul görür? Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin; Taliban Terör Örgütü militanları kadar değeri yok mudur?