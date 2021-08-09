Bakan Pakdemirli tepki çeken açıklamalarını tekrarladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Yunanistan'ın bizden talebi var, olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında Türkiye'de devam eden orman yangınlarına açıklamalarda bulundu.
Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ettiğini belirten Pakdemirli, Yunanistan'ın Evia Adası'nda devam yangın ile ilgili uçak talebi olduğunu ve bu talebe Türkiye tarafından olumlu bakıldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:
- Şu anda ulaşılamayan bir odak var. Ona ulaşmak için yol yapım çalışmaları devam ediyor. Termik santrallerini olumsuz etkilememesi için her türlü şeritler oluşturuldu. Ormanda seyreltme ve şerit çalışmaları bitirildi. Risk şu an için minimize edildi. Durum düne göre bugün çok daha iyi. İnşallah bu akşam arkadaşlardan güzel haber alabiliriz.
- Yanan yerleri tekrar ağaçlandırma çalışmalarında bilimsel veriler ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
- Aydın yangını rüzgar artmazsa kontrol altına alınacak.
- Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor.
- 13 günde 476 cephede alevlerle savaş verdik.
- Hasar tespitlerimiz devam ediyor.
- Yunanistan'ın bizden talebi var, olumlu bakıyoruz.
- İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak.
- 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. 3'ünde ise çalışmalar devam ediyor.
- Arıcılarımız için hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Kuyumculardan altının düşüşüne ilişkin açıklama
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması