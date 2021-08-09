Bakan Pakdemirli tepki çeken açıklamalarını tekrarladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Yunanistan'ın bizden talebi var, olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:58
Bakan Pakdemirli tepki çeken açıklamalarını tekrarladı
Abone Ol google-news

Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında Türkiye'de devam eden orman yangınlarına açıklamalarda bulundu.

Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ettiğini belirten Pakdemirli, Yunanistan'ın Evia Adası'nda devam yangın ile ilgili uçak talebi olduğunu ve bu talebe Türkiye tarafından olumlu bakıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

  • Şu anda ulaşılamayan bir odak var. Ona ulaşmak için yol yapım çalışmaları devam ediyor. Termik santrallerini olumsuz etkilememesi için her türlü şeritler oluşturuldu. Ormanda seyreltme ve şerit çalışmaları bitirildi. Risk şu an için minimize edildi. Durum düne göre bugün çok daha iyi. İnşallah bu akşam arkadaşlardan güzel haber alabiliriz. 
  • Yanan yerleri tekrar ağaçlandırma çalışmalarında bilimsel veriler ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
  • Aydın yangını rüzgar artmazsa kontrol altına alınacak.
  • Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor. 
  • 13 günde 476 cephede alevlerle savaş verdik.
  • Hasar tespitlerimiz devam ediyor. 
  • Yunanistan'ın bizden talebi var, olumlu bakıyoruz. 
  • İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak.
  • 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. 3'ünde ise çalışmalar devam ediyor.
  • Arıcılarımız için hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler