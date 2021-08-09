Bakan Pakdemirli tepki çeken açıklamalarını tekrarladı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:58

Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında Türkiye'de devam eden orman yangınlarına açıklamalarda bulundu.

Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ettiğini belirten Pakdemirli, Yunanistan'ın Evia Adası'nda devam yangın ile ilgili uçak talebi olduğunu ve bu talebe Türkiye tarafından olumlu bakıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde: