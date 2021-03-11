Bakan Pakdemirli: Erdoğan yüzyılın lideri ama içeride muhalefet olduğu için bu görünmüyor

11 Mart 2021 Perşembe, 20:58

Erzurum’un kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlamalarına ve sektör toplantısına katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AKP İl Başkanlığını ziyaret etti.

AKP İl Başkanlığında partililere seslenen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanların yalanın ipine sarıldığını savunarak, “Bizim bu davamızda AK Partili olmak hak ve batılın savaşında haktan yana olmaktır. Doğrunun hakkın yanında olmak anlamında AK Partili olmayı önemli buluyorum ve önemsiyorum. AK Parti’nin dışında ya da Cumhur İttifakımızın dışında siyasete baktığım zaman daha ağırlıklı yalanın ipine sarılan veya iftira siyaseti yapan doğru dürüst eleştiri yapamayanların siyasetidir. Burada ki siyasetin topluma millete bir faydası olmaz. Bizim kongrelerimiz bayram havasında geçiyor. Bizde kongrelerden sonra kavga çıkmaz, küslük olmaz. Her aslanın gönlünde mutlaka bir şeyler yatar. Bu partide çalışana emek gösterene eninde sonunda imkan ve yer vardır. Ben 15 sene partinin önemli yerlerinde görev almama rağmen bir gün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakan oldum. Buraya üyeyseniz bilin ki Recep Tayyip Erdoğan’ın mesai arkadaşısınız. O yüzden çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Pakdemirli, daha sonra Erdoğan'ı överek devam ettiği konuşmasında "Türkiye açısından her yüzyılın bir lideri vardır. Bu yüzyılın lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu sadece ben değil yeni seçimi kaybetmiş olan Trump diyor ki uluslararası bir siyasi oyuncu. Bu dışarıdan çok daha gözüküyor ama içeride muhalefet olduğu için görünmüyor. Türlü oyunlara rağmen Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuz sürece Türkiye daha iyi bir konuma gelecek” ifadelerini kullandı.



