Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor

04 Şubat 2021 Perşembe, 13:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen programda 'Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü' imza törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin sürdürülebilir insani bir gelecek için kritik bir vazifeyi barındırdığını belirterek, mesleki eğitimin kendi bünyesinde çağın ihtiyaçlarını, sektörün gereksinimlerini doğrudan doğruya barındırması gerektiğini söyledi. Selçuk, "Bu ihtiyaçları tespit etmek, çocukların gereksinimlerini saptamak ve bu doğrultuda eğitim içeriğini dönüştürmek bizim vazifemiz. Neye ihtiyaç varsa onu yapma gayretindeyiz. Mesleki teknik eğitimde iş öncelikli okulların açılması ve bu okullar sayesinde çocuklarımızın mezun olur olmaz ilgili sektörlerle buluşturulması noktasında çok özel bir çalışma diye düşünüyoruz" dedi.

BAKAN SELÇUK: AŞIYLA İLGİLİ PLANLAMALAR YAPILIYOR

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk, bir basın mensubunun, 'Öğretmenlerin aşısı şubat ayı içerisinde başlayacak' demiştiniz. Herhangi bir gün belli oldu mu?' sorusuna, "Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, iş birlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor" diye cevap verdi.



