Bakan Soylu açıkladı: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybeden kişi sayısı 82
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt’ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel ile ilgili, "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor. Selin etkilediği Kastamonu, Bartın, Sinop’ta toplam 720 milyon nakdi karşılığı olan harcama gerçekleşti" dedi.
İNCELEMELERDE BULUNDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, askerlerle bir süre sohbet etti.
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