Bakan Soylu: "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in iddialarına isim vermeden yanıt verdi.
"Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır" diyen bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Bugün 27 mayıs türkiyede yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 mayıs süreci günceldir. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz, organize suçlarla ilgili."
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