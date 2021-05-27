‘Bunlar daha iyi günleriniz...’ Soylu kilit adam.. Peker iç siyaset konusu... Ağar eski vesayet

27 Mayıs 2021 Perşembe

Düne damga vuran Cumhurbaşkanı’nın Meral Akşener’e yönelik “Rize’deki ders birinci, bunlar iyi günleriniz, daha neler olacak neler. Dua et ki fazla ileri gitmediler” sözleri.. Biliyorsunuz, Rize ziyaretinde Meral Hanım’a organize bir saldırı düzenlenmişti. RTE’nin yanıtı, iç siyasetin seçimlere doğru çok sert, çatışmalı, kışkırtmalı, kim bilir başka daha nelerli geçeceğinin işareti.

İktidarın, öyle kolay gitmeye niyetinin olmadığının işareti bu. “Daha neler olacak neler” sözü, seçimleri yaptırmamak, iptal etmeye kadar varabilecek bir sürecin işareti mi? Neden başka türlü yorumlayalım ki Cumhurbaşkanı öyle diyorsa.. Tam tersini söylemesi gerekirken...

Anlaşılan ülkenin ayrıca bazı bölgeleri de muhalefete yasak bölge ilan edilecek. Gidersen başına geleceklerden biz sorumlu olmayız, daha şimdiden gündeme taşındı... Gördüğüm kadar, seçim süreci içinde büyük olaylar söz konusu muhalefete karşı...

Türkiye uyuşturucu cenneti

Sedat Peker’in gündeme getirdiği kokain-uyuşturucu madde ticareti ve Binali Yıldırım’ın oğlunun adını zikretmesi karşısında Cumhurbaşkanı, uyuşturucu madde kaçakçılığına ve ticaretine karşı ne kadar büyük savaş verdiklerini anlatırken inanılması güç sayılar söyledi:

* Ülkemizdeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 283 bin kişinin 88 bini uyuşturucu ve bağlantılı suçlar sebebiyle oradadır.

* Sadece son 3.5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmış, bunlardan 85 bini tutuklandı... Piyasa değeri 63 milyar lirayı geçen uyuşturucu malzeme ele geçirilmiştir.

Çok ilginç: Bu sayılar neredeyse tamamen tam bir uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bir ülke manzarası çiziyor. 530 bin operasyon... 85 bin kişi içeride.. 63 milyar lira..

Cirit atıyorlar!

Cumhurbaşkanı buradan bir övünme payı çıkarıyor. Aslında bu rakamların arka planı ve yorumu ise ülkeye uyuşturucu madde girişinin katbekat arttığı, engellenmediği gerçeğidir. 63 milyar liralık çok çok büyük bir sektör. Baronlar Savaşı kitabının yazarı Timur Soykan, “Genel kabul, 20 ton yakalanırsa yılda, 200 ton geçmiştir” diyor: Türkiye siyaseti, Emniyet’i, yargısında bu konuda büyük bir kirlilik ve rüşvet ağları var. Ama eskiden de bu durum söz konusuydu. Türkiye onlarca yıldır en önemli eroin rotasında. Ama son yıllarda kokain rotasına da dönüşüyor. Mafya-devlet-siyaset üçgeni bu kadar kök salmış bir sistemde etkin bir mücadele beklenemez...

‘Süleyman Soylu’yu yedirmem’

RTE’nin şu aşamada S. Soylu’yu görevden alamayacağı belliydi. Bu, ancak Bahçeli’nin onayı ve seçimlere giderken zorunlu bir değişiklik ile olabilir.

Fakat dikkat edin, Türkiye günlerdir Süleyman Soylu-Sedat Peker ile yatıp kalkıyor. Cumhurbaşkanı sustu ve adeta bakanını Peker’in önüne attı. Yıprattı yıprattı yıprattı, ne partisinden ne hükümetten tek bir Soylu’yu savunma sesi çıktı. Tribünde hepsi seyretti..

Ne zamana kadar? Devlet Bahçeli, Soylu’ya sahip çıkana kadar. Hemen ertesi gün Soylu’yu savunmak zorunda kaldı.

Soylu, Cumhur İttifakı’nın kilit adı, o da bunu biliyor.

Peker, dış konu değil. Peki, Ağar?

İç siyasetin yarattığı olaydır Peker. Düne kadar AKP - MHP saflarında bağımsız destek mitingleri yapıyordu. Erdoğan’a abi diyor, bu ne samimiyet? Soylu ile ortaya çıkmayan bir pazarlığın hesaplaşması var. Ne zamanki ülkede artık reislik yapamayacak duruma getirildi, dışarıya gönderildi. Kapılar kapanınca konuşmaya başladı. O dünyanın adamı olduğu için bildiği bütün kirli işleri açıklamaya başladı.

Hedefinde bir de Ağar var şüphesiz, çünkü marinanın gerçek sahibi olan, bugün komik bir şekilde FETÖ suçlamasıyla hapiste olan patronunu yediler, onunla birlikte Peker’i de. Marina gitti. Peker, tamamen bir iç siyaset konusudur.

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Ayrıca vesayet odaklarından bahsetmiyor mu AKP ve kalemşorları..

Gülüyorum.

“Eski vesayet” Ağar ve adamları.

Ve bugün iktidarın en büyük destekçisi, yardımcısı, ortağı.. Oğlunu milletvekili yaptı.

Ve Soylu’nun da AKP’ye karşı kullandığı bir silah!!!

Vesayetin doruktaki bir adamı ile iktidar işbirliği halinde.. Ne zamana kadar, bilinmez.