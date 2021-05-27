Bakan Varank, Peker'in açıklamaları üzerine muhalefeti işaret etti

27 Mayıs 2021 Perşembe, 10:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Mustafa Varank, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Peker'in, mafya-siyaset-uyuşturucu üzerine öne sürdükleri hakkında konuşan Varan, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir" dedi.

Varank ayrıca şunları söyledi:

"Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur."