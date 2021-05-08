Bakanın "Marjinal gruplar" açıklamasına İkizderelilerden yanıt

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:26

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın İşkencedere Vadisi’nde doğayı katlederek yapmak istediği taşocağına karşı köylüler direnişlerine devam ediyor.

Öte yandan dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.





Lojistik liman projesi kapsamında bölgeden sadece taş alınacağını, zarar gören ağaçların yerine 10 katının dikileceğini iddia eden Karaismailoğlu, bölgedeki halk direnişine ise tepki gösterdi. Karaismailoğlu, "70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır" dedi.

KÖYLÜLERDEN BAKANA YANIT

Bakan Karaismailoğlu’nun “Marjinal gruplar” açıklamasına ise bölge halkından yanıt geldi.

Direnişteki köylüler, “Biz marjinal değiliz. Taş ocağı istemiyoruz. Bakanı burada bekliyoruz. Bütün İkizdereliler burada bekliyoruz” dedi.