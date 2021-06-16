Bakanlığın yalısına 3 milyon TL'lik mobilya

16 Haziran 2021 Çarşamba, 00:06

Dışişleri Bakanlığı’nın kullandığı İstanbul’daki Müşir Fuat Paşa Yalısı için milyonlarca liralık mobilya satın alındı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı 22 Mart tarihinde “TC Dışişleri Bakanlığı Müşir Fuat Paşa Yalısı Tefriş İşine ait mal” adı altında bir ihale düzenledi.



Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre ihale kapsamında, makam odalarına, makam dinlenme odalarına, özel kalem odasına, toplantı ve basın toplantısı salonu gibi birçok alan için tam 111 parça mobilya alınacağı belirtildi.

İhaleyi, tam 2 milyon 895 bin TL teklif veren Erdem Büro Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kazandığı açıklanarak 3 Haziran’da sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2013 yılında, Sarıyer İstinye’de bulunan tarihi Müşir Fuat Paşa Yalısı’nın çatı kısmında yangın çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin ortak kullandığı yalıdaki yangının ardından tarihi bina büyük oranda zarar görmüştü.