Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde 2.5 milyonluk organizasyon ihalesini AKP'li Ali Bilir kazandı
AKP’li Tuzla Belediyesi’nin ardından bu kez de eski AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin açtığı ihaleye tek başına girerek kazandı.
İstanbul’da AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 2.5 milyonluk organizasyon ihalesini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, eski Beykoz AKP İlçe Başkan Yardımcısı ve AKP’den Beykoz Belediyesi başkan aday adayı olan Ali Bilir kazandı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 19 Mart’ta organizasyon hizmet alım işi için ihaleye çıktı. İki şirketin teklifte bulunduğu ihalede yalnızca Bilir’in şirketi Bilir Turizm ve Danışmanlık’ın teklifi geçerli sayıldı. Sonuçlar dün yayımlandı. Buna göre Bilir, tek başına girdiği ihaleyi 2.5 milyon TL karşılığında kazandı.
Cumhuriyet gazetesi, önceki gün de AKP’li Tuzla Belediyesi’nin açtığı 345 bin TL’lik bank ve piknik masası alım işi ihalesinin eski AKP Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak’ın şirketine verildiğini yazmıştı. Durak da ihaleyi, Bilir gibi tek başına girerek kazanmıştı.
USULSÜZLÜK RAPORDA
Bilir’in 2019 yılında AKP’li Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ihale, CHP’li meclis üyelerince hazırlanan rapora yansımıştı. Belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğünün sosyal ve kültürel etkinlikler için açtığı ihaleye dört firma katılmış ve düşük teklif veren şirketler elenmişti. Raporda, diğer firmalarla arasında 2 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat farkı olmasına rağmen ihalenin Bilir Turizm Şirketi’ne verildiği anlatılmıştı.
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