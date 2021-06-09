Bakanlık el koymuştu: İBB'nin yolsuzluk dosyalarından 6 aydır ses yok!

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) önceki dönemde yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin belediye teftiş kurulu inceleme başlattı. Ancak İçişleri Bakanlığı dosyaları devraldı. Kamuoyuna yansıyan örnekler ise vahim tabloyu ortaya koydu.

İBB Başkanı “Bir uyanık Başakşehir’deki arsayı 11 milyon dolara alıp KİPTAŞ’a 47 milyona sattı” dedi. İmamoğlu, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 13 milyar TL kamu zararı oluştuğunu belirtti.

KİPTAŞ ESKİ GENEL MÜDÜRÜ: ERDOĞAN’IN RESMİ NİYE YOK

Karar'da yer alan habere göre, aradan geçen altı ayda İçişleri Bakanlığı’ndan "suç unsuru var ya da yok" açıklaması gelmedi. Sessizlik karşısında CHP’li Gürsel Tekin ile Ali Mahir Başarır, İBB’nin önceki yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede ismi geçen KİPTAŞ eski Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın İBB Meclisi’nde suçlamaları “Burada Cumhurbaşkanımızın bir tane resmini göremiyorum, nerede?” sözleriyle savunması da dikkat çekti.

İBB’NİN 50 DOSYASINDA 6 AYDIR BİR SES YOK

İBB’de İmamoğlu’nun göreve gelmesi sonrası teftiş kurulu önceki yönetime ait yolsuzlukları soruşturmaya başladı. Kurulun 50 klasör halindeki çalışmasına ocak ayında İçişleri Bakanlığı “Gerekeni biz yapacağız” diyerek el koydu. Aradan 6 ay geçmesine rağmen dosyaların akıbetiyle ilgili gelişme olmazken İmamoğlu elindeki somut delilleri kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Gelinen süreçte ‘dosyalarda suç unsurunun olup olmadığı’na dair belirsizlik perdesinin kalkmaması ‘örtbas’ endişesi oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturmasının ardından önceki dönemde yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin incelemelerin yapılması için talimat verdi. Talimat sonrası belediye teftiş kurulu inceleme başlattı. İnceleme altına alınan 50 dosyayı geçtiğimiz ocak ayında İçişleri Bakanlığı dosyaları devraldı. Çarpıcı iddiaları ilk kez dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’de 50 soruşturma dosyası olduğunu belirtti. İmamoğlu yaşanan süreci “Benim teftiş kurulum var. Geçmiş döneme dair bir soruşturma yapıyorum. ‘Sen bunu yapamazsın, biz yapacağız’ diye el koyuyorsun” sözleriyle dile getirildi.

TEK SATIŞTA 106 MİLYON DOLAR ZARAR

Çoğunluğu Kiptaş üzerinden yapılan konut projelerine ait olan İçişleri Bakanlığın el koyduğu yolsuzluk dosyalarından biri de Fatih’teki ipotekli eski lunapark arazisiydi. İBB’nin el konulan yolsuzluk dosyasında, büyükşehirin 2017 yılında gerçekleştirdiği bu alışverişten 106.4 milyon dolar zarar ettiğini ortaya çıkmıştı. Ancak İBB yönetimi ve Başkan İmamoğlu yolsuzkuk ve usülsüzlükleri açıklamaya devam etti.

İMAMOĞLU: KİM BU UYANIK?

Yolsuzluk dosyalarıyla ilgili İmamoğlu’ndan en somut açıklama 31 Mayıs’ta geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti döneminde Başakşehir’de KİPTAŞ’ın alacağı bir arsa için 28 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığını söyledi. İmamoğlu, yolsuzlukla ilgili belgelerin ellerinde olduğunu açıkladı.

İmamoğlu şunları söyledi:

“O günkü kurlarla yaklaşık olarak arada 28 milyon dolar fark var. Pazartesi günü bu arsayı satın alma kararı veren KİPTAŞ’ın bu kararının hemen ardından çok ama çok akıllı biri o arsayı satın alıyor ve cuma günü KİPTAŞ gidiyor o arsayı bu uyanıktan satın alıyor. Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu kararını alanlar? Onların da kayıtları var. Benden önceki yönetim bu arsayı 47 milyon dolara satın alıyor, 300-400 konutluk bir proje yapıyor ve KİPTAŞ’ın önüne de bu projenin maketini koyuyorlar. Biz göreve geldikten sonra o projeyi ‘Yeşil alan yaptık’ diye karar alıyorlar. Şimdi buna derler ki ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ bu olmaz.”

BAKANLIK NE KARAR VERECEK

Dosyaların akıbetini İBB Sözcüsü Murat Ongun da gündeme getirdi. Ongun “Bakanlığımız bu dosya için ne karar verecek” diyerek Fatih’teki ipotekli eski lunapark arazisinin şaibeli satış sürecini tekrar gündeme getirdi. Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen dosyaların akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapmadı. Vatandaşın 13 milyarının hiç edildiği acil kategorideki dosyaların akıbetine ilişkin altı aydır açıklama yapılmaması kamuoyunca "örtbas" endişesi oluşmasına neden oldu. Sosyal medyada "Bakanlık derhal sürecin akıbetine ilişkin bilgi verip belirsizliği gidersin" çağrıları yapıldı.

CHP’DEN DOSYALAR İÇİN SUÇ DUYURUSU

Aradan geçen altı aya rağmen İçişleri Bakanlığı’ndan "suç unsuru var ya da yok" açıklaması gelmesi üzerine CHP harekete geçti. Sessizlik karşısında CHP’li Gürsel Tekin ile Ali Mahir Başarır, İBB’nin önceki yönetimi döneminde yapılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili aralarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bulunduğu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen suç duyurusunda “Savcılıklar, AKP’nin yolsuzluklarıyla ilgili özel bir birim kursun” talebi de iletildi. Suç duyurusu sonrası açıklama yapan Başarır “Bugün İstanbul Milletvekilimizle yine bir yolsuzluğu savcılara hatırlatmaya geldik. Çünkü onlar hatırlamıyor, hatırlamak istemiyor” dedi.

DİLEKÇEDE KİPTAŞ MÜDÜRÜ DETAYI

Suç duyurusu dilekçesinde dosyalarda hakkında suçlama yöneltilenlerden biri de KİPTAŞ eski Genel Müdürü İsmet Yıldırım oldu. Dilekçede ayrıca Yıldırım’ın İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada “Burada Cumhurbaşkanımızın bir tane resmini göremiyorum, nerede?” dediği de aktarıldı.