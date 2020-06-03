Bakanlık kamu spotu ve reklamlarını muhalif kanallara vermedi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu spotu, reklam ve tanıtımlarını yayınlayacağı medya kuruluşları arasında sadece iktidara yakın olanlara yer verildi. Listede ölüm tehditlerinin yayınlandığı Ülke TV yer alırken iktidara muhalif olmasıyla bilinen hiçbir medya kuruluşuna yer verilmedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde gerçekleştireceği, yatırım, hizmet ve faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ‘'Medya planlaması satın alma hizmeti'' için ihaleye çıktı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 10 Haziran'da yapılacak ihalenin şartnamesinde, bakanlığın kamu spotu, reklam ve tanıtımlarının yayınlayacağı medya kuruluşlarının listesi yer aldı. Bunlar arasında TRT, AHaber, Akit TV, TGRT Haber, TVNet, Ülke TV, Bloomberg HT, Ekoturk, Bengütürk, Kanal M, Uçankuş TV, Tivibu Bizim Ev, A Spor gibi kurumlar ve çok sayıda gazete ile internet sitesi bulunuyor.
Listede SÖZCÜ, Cumhuriyet, Yeniçağ, Birgün gibi gazeteler ile FOX TV, Halk TV, KRT, Ulusal Kanal ve Tele 1 gibi TV kanallarına yer verilmedi.
Listede yer alan kanallara 30'ar saniyelik 2 bin 750 adet (toplam 82 bin 500 saniye) spot reklam verilecek.
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