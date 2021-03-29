Bakanlıklardaki basın müşavirlerinin "başkanlık" talebi
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde “başkanlık” özlemi bitmiyor. Bakanlıklarda görevli basın müşavirleri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi makamlarının başına “başkanlık eklenmesini” istiyor. Altun’un ise müşavirlerden gelen bu isteğe “olumlu bakmadığı” konuşuluyor.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde dışarıdan atanan bakanlarla milletvekilleri arasında zaman zaman yaşanan “iletişim kopukluğu” sistemin “en önemli sorunlarından biri” olarak gösterilirken bakanlıklarda görevli müşavirlerin Altun’dan dikkat çeken bir talepte bulundukları öğrenildi. Altun’un her hafta bakanlıklarda görevli basın müşavirleriyle yaptığı toplantıda müşvirlerin, Altun’a, “Siz, gerek genel politikada gerekse İletişim Başkanlığı’nda aktif rol üstleniyorsunuz. Bizim de bakanlıklarda ‘basından sorumlu başkan” makamı oluşturulabilir. Böylece biz de ‘başkan’ olarak gerek bakanlıkların icraatlarının kamuoyuna duyurulmasında gerekse genel siyasette daha aktif olabiliriz” önerisinde bulundukları kaydedildi.
‘ZATEN GÖREV TANIMINIZ...’
Ancak Altun’un “müşavirlerden gelen bu istek karşısında hem şaşırdığı hem de bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı ileri sürüldü. Altun’un da müşavirlere, “Görevinizde aktif olmak istiyorsanız, bunun başkanlık makamıyla bağdaştırmak ne kadar doğru? Görevinizi müşavir olarak da yerine getirebilirsiniz. Bakanlıkların icraatlarını kamuoyuna düzgün bir şekilde aktarmak zaten sizin görev tanımınız içinde yer alıyor. ‘Başkanlık’ olarak yeni bir makam oluşturulduğunda da görev tanımınızda bir değişiklik olmayacağından, beklentiniz nedir?” şeklinde karşılık verdiği ifade ediliyor.
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