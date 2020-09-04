Bakımsızlıktan dolayı yıkılan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Meclis gündeminde

04 Eylül 2020 Cuma, 14:50

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Bursa'da bulunan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nin bakımsızlıktan dolayı yıkılmasının ardından, yıkıma terk edilen kiliseleri Meclis gündemine taşıdı.

1896 yılında yapıldığı tahmin edilen Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi, Mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüş ancak yeni Özlüce camisi yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti.

2006 yılında metruk haldeki tarihi yapıya sahip çıkan Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylanan proje kapsamında binayı restore ederek, 2009 yılında Özlüce Kültürevi olarak hizmete açmıştı.

2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan bir dava sonucunda yapı belediyeden alınıp, İnesiye Köyü Cami Vakfı adına tescil edilmiş ve kapısına kilit vurulmuştu.

'NEDEN YIKILMAYA TERK ETTİNİZ?'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1. Aziz Georgios Rum Kilisesini neden yıkılmaya terk ettiniz?

2. Yapıda çatlaklar oluştuğuna dair farklı tarihlerde Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan uyarıları neden dikkate almadınız?

3. Aziz Georgios Rum Kilisesinin yıkılmasından sorumlu kişi veya kurumlar hakkında soruşturma açacak mısınız?

4. Ülkemizde yıkıma terk edilen çok sayıda kilisenin korunması için ne yapacaksınız?