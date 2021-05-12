Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Bayramdan bir gün önce Esenler'de baklavacı önünde yoğunluk yaşandı. Tatlı almak isteyen yurttaşlar, sabahın erken saatlerinde kısıtlamadan muaf olan tatlıcıların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
İstanbul Esenler Atışalanı Caddesi'nde piyasaya göre daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu.
Tatlıcının önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş" dedi.
Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen Ayhan Yaprak ise "Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak" ifadesi kullanıldı.
ESKİŞEHİR'DE 2 TON BAKLAVA 3 SAATTE TÜKENDİ
Önceki gün Eskişehir'de de Ramazan Bayramı öncesinde baklava almak isteyen yurttaşlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tatlıcının önünde uzun kuyruk oluşturmuş, iş yerindeki yaklaşık 2 ton baklava 3 saat sonunda tükenmişti.
Kilosu 18 ila 30 lira arasında değişen baklavalardan almak için bekleyenlere, polis ekipleri tedbirler kapsamında uyarıda bulunmuştu.
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