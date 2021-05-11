Bayram sonrası yeme, içme yerlerine düzenleme

11 Mayıs 2021 Salı, 14:07

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, Covid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet veren yeme-içme yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

MARKETLER 10.00-17.00 SAATLERİNDE

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.