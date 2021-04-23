Balığı kızartmak, Omega-3’leri yok ediyor
İnsan vücuduna faydalarıyla bilinen balık, sofraları vazgeçilmezi. Ancak doğru tüketilmediğinde tüm özelliklerini kaybedebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, balık tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu.
Balık, düzenli tüketildiğinde sayısız
faydasıyla tam bir sağlık deposu. Sağlıklı yaşamın temelini oluşturan Akdeniz
tipi beslenmenin en önemli protein kaynağı olan balığın pek çok sağlık
faydasıyla hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Mevsiminde düzenli balık
yiyerek beyin, kalp-damar ve göz sağlığımızı koruyabilir, bağışıklık
sistemimizi ve sinir sistemimizi güçlendirebiliriz. Balığın ayrıca LDL ve
trigliserid değerlerini düşürücü etkisi de mevcut. Düzenli balık tüketiminin
pek çok kanser türüne karşı koruyuculuğunu gösteren güvenilir çalışmalar da
var” açıklamasında bulundu.
Balığın kıymeti, bolca omega 3 yağ asitleri
içermesinden geliyor. Balığın vücutta çok önemli görevleri olan A, D, K ve B
vitaminleri ile iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mineralleri
açısından da zengin bir besin olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Örnek, “Ancak, adeta bir sağlık deposu olan
bu içerik, balığın kendi doğal koşullarında yaşamış olmasıyla da çok yakından
ilişkili. Örneğin balık, omega 3’ü deniz yosunlarıyla beslenerek vücuduna
katıyor. Bu nedenle balık satın alırken doğal ortamında beslenen deniz balıklarını
tercih etmemiz önemli” dedi.
BALIĞI KIZARTARAK TÜKETMEYİN
Güncel araştırma sonuçlarına göre balıktan alınan
besin değerlerinden maksimum fayda sağlamak için haftada 2-3 defa tüketilmesinin
önerildiğini söyleyen Örnek, “Burada dikkat
edilmesi gereken bir konu var. Belki arada bir balıkları kızartarak kaçamak
yapabilirsiniz. Ancak bu durumda vücudunuza girecek omega 3’leri unutun. Sağlık
için en doğrusu balığı fırın veya ızgarada pişirip tüketmek. Balık
tüketemediğimiz yaz ayları veya hiç balık tüketemeyen kişiler için omega 3 yağ
asitleri içeren kapsül gibi preperatlar, doktor önerisiyle kullanılabilir”
şeklinde konuştu.
BALIK TAZE DEĞİLSE SÜT ÜRÜNLERİYLE BİRLİKTE TÜKETİLMEMELİ
Balık taze değilse balıkla birlikte süt ürünlerinin
tüketilmemesi gerektiğini belirten Örnek, “Bayat
balık zaten sağlığımızı bozar ve bir de süt ürünleriyle tüketildiğinde bu
durumdan çok daha şiddetli etkileniriz. Balık satın alırken dikkat edin; gözler
parlak, deri gergin ve yüzgeçler pembemsi olmalı” dedi.
BALIKTAN SONRA HELVA YEMENİN FAYDASI
Balıktan sonra helva yemenin boş bir alışkanlık olmadığının
altını çizen Örnek, “Bunun altında yatan sebep, tahinin balıktaki olası
ağır metalleri vücudumuzdan uzaklaştırmasıdır. Fakat helva sonuçta şekerli bir
besin, ölçüsüne dikkat ederek tüketmekte fayda var” açıklamasında bulundu.
SAĞLIKLI BALIK TARİFİ
İstediğiniz bir balık türünü ayıklayıp yıkadıktan sonra fırın tepsisine dizin. Balıkların içine veya aralarına defne yaprağı yerleştirin. Yine aralara domates, yeşil biber, soğan ekleyin. Diğer tarafta bir kâse içinde zeytinyağı, karabiber, pul biber, tuz, nane, kekik, limon suyu ve sarımsak rendesi karışımını hazırlayıp balık ve sebzelerin üzerine sos olarak dökün. Fırında 200 derecede pişirin. Yanına mevsim sebzeleriyle rengarenk bir salata eklerseniz daha da sağlıklı olur.
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