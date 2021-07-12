Balıkesir'de sünnet düğününe silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı. Çevredeki yurttaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 yaşındaki K.D., 31 yaşındaki E.G., A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D. ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

MAHKEMDEN TUTUKLAMA KARARI

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.A, adliye çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Abimin intikamını aldım, abimi 30 kişi birden dövdü" yanıtını verdi. Düğün sahibi Selahattin Say ise kendilerinin gelen misafirlerle ilgilendikleri sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

"HUSUMETİMİZ YOK"

S.A. ile husumetlerinin olmadığını ifade eden Say, "Mahalleli olarak tanıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Olay esnasında sünnet düğününü yaptığımız Yiğitcan ve Selimcan da oradaydı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de vardı. Düğün esnasında ateş etmiş gitmiş. Herkes hastanede. Olay olduğu sırada herkes kaçıştı, yaralısı olanlar hastaneye gitti, biz de çocuklarımızı toplayıp eve girdik" dedi.