Balıkesir'de tapu müdürlüğüne 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp-verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp-verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Erdek Tapu Müdürlüğü’nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar ve 6 emlakçı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.
Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.
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