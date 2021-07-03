Balıkesir'de tapu müdürlüğüne 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp-verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:26
Balıkesir'de tapu müdürlüğüne 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp-verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erdek Tapu Müdürlüğü’nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar ve 6 emlakçı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.


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