Bar işletmecilerinden 'açmak zorundayız' pankartı... Ankara'ya yürüyecekler

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:42

Pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük kapanmanın ardından açıklanan kontrollü normalleşme genelgesi, aylardır mekanlarının kapısına kilit vuran kafe ve bar işletmecisinde hayal kırıklığı yarattı. İzmirli kafe ve bar işletmecileri, açılma kararının dışında tutulmalarına tepki gösterdi.

İzmir'in en işlek eğlence mekanlarından Alsancak'ta bar çalıştıran Selçuk Çoban ve Burak Durmaz dikkat çeken bir protestoya imza attı. İşlettikleri barın girişine "Açmak Zorundayız" yazılı, siyah, dev bir pankart asan mekan sahipleri ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"ÖDEDİĞİMİZ KİRALARLA YENİ İŞ KURARDIK"

Mekan sahiplerinden Selçuk Çoban şunları söyledi:

"Pandemiden çok kötü etkilendik. 15 aydır yardım alamıyoruz. Şimdi de mekanlarımızın açılması Haziran ayına ötelendi. Çok yorulduk, kapanma noktasına geldik. 26 çalışanımız vardı, şu an kalifiye olarak 2 personelimiz var. Çoğu arkadaşımız artık zor durumda. Kredi borçlarımız var. Bankalar sıkıştırıyor. Faturalarımızın ve vergi yapılandırmalarının ötelenmesini istiyoruz. Dayanamadık ve sesimizi duyurmak için bu pankartı açtık. Şu an cebimde 20 lira para yok. Aylık 16 bin lira kira ödememiz var. 16 aydır boşuna ödüyoruz. Geçen Mart ayından bu yana ödediğimiz kiralarla yeni bir iş kurabilirdik."

"ÇIKMAZ SOKAĞA GELDİK"

Diğer bir kafe bar esnafı Burak Durmaz, "İşin içinden çıkamıyoruz. Tıkandık, yol bitti artık çıkmaz sokağa geldik. Satabildiğimiz her şeyi sattık. 15 aydır hiç gelirimiz yok. Açılmasını umuyorduk ama yine olmadı. Çember iyice daraldı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kafe, restoran ve barların kapalı olmasının politik bir duruş olduğunu düşünüyorum. AVM'ler açık, toplu etkinlikler açık, ama kafe ve barlar kapalı. Sebebi ne? Alkol alınca covid daha mı hızlı yayılıyor" dedi.

"DEVLET STOPAJLARI ALMASIN"

Stopajların alınmamasını isteyen 30 yıllık bar işletmecisi Yıldırım Işık, "Son bir buçuk yıllık dönemde esnaf için stopaj almasalar devletin yanımızda olduğunu hissederdik. Yıllardır devleti sırtımıza aldık. Kötü günler için ayırdığım bir şeyler vardı. Onla idare ediyoruz. 5-10 yıllık emeğimiz hiç oldu. Devlet arkamızda olduğunu göstersin. En azından stopaj istemesin" diye konuştu.

ANKARA'YA YÜRÜYECEKLER

21 yıllık mekan işletmecisi Hami Torcu ise seslerini duyurmak için Ankara'ya yürüyeceklerini anlattı.

Torcu şunları söyledi:

"Açılmayı bekliyorduk ama yeni genelge ile 1 Haziran'a kadar kapalıyız. Salgın kötü ama AVM'ler, toplu taşıma açık. İş yerleri de dolu ama sadece biz kapalıyız. 15 aydır mekanını açmayan arkadaşlarımız var. Biz sektör olarak büyük sıkıntıdayız. Doğru dürüst destek yok. Vergi, SSK isteniyor, kredi borçları devam ediyor. Türkiye'de 25 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Önümüzdeki hafta bu 25 ilden temsilci arkadaşlarımız Ankara'ya doğru yürüyüşe geçecekler. Derdimizi birinci ağızdan anlatacağız. Televizyona çıkanların birçoğu bizim yaşadıklarımızı yaşamıyor. Yaşamayanın yaşayanın derdini anlatması imkansız. Derdimizi aktarmak için Ankara'ya yürüyeceğiz."