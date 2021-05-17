TOBB'dan 'kademeli normalleşme' tepkisi: Ayakta kalmamız imkansız halde geldi
TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, 'kademeli normalleşme'ye tepki gösterdi. Öztürk, yeni genelgeyle esnafın ayakta kalmasının imkansız hale geldiğini dile getirdi.
Hükümet'in açıkladığı ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri’ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetiminden tepki geldi.
İçişleri Bakanlığının sözkonusu tedbirleri içeren genelgesine göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00’e kadar 'kademeli normalleşme dönemi' tedbirleri uygulanacak. Bu çerçevede kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerlerin açılışları 1 Haziran’a ertelendi.
TOBB Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, milyonlarca esnafı olumsuz etkilemeye devam edecek bu karar üzerine dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Öztürk, genelgenin ardından üyelerinin ayakta kalmasının imkansız hale geldiğini belirtti.
Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkansız hale geldi. Ya işletmelerimizi, dükkanlarımızı tamamen açalım işimize bakalım ya da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınacak destek kararları ile önümüzü görelim.”
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