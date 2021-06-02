Barcelona, Emerson Royal'i transfer ettiğini açıkladı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:53

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Emerson Royal ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Bonservis bedeline ve kontrat süresine ilişkin bilgi verilmedi.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City ile sözleşmeleri sona eren Sergio Aguero ve Eric Garcia transferlerini daha önce açıklamıştı.

TEKRAR BARCELONA'DA

Futbol kariyerine Sao Paulo'nun altyapısında başlayan Emerson, sonrasında Atletico Minerio'ya transfer olmuştu. 2019'da Barcelona'ya transfer olan Emerson, bir ay sonra Real Betis ile anlaşmıştı. Real Betis formasıyla iki yılda 79 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 10 asist üretti.