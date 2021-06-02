Rummenigge'nin "2023 finali" açıklaması tartışma yarattı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:32

Bayern Münih'te CEO'luk görevini Haziran ayı sonunda Oliver Kahn'a devredecek olan Karl-Heinz Rummenigge'nin, 2023 yılında İstanbul'da oynanacağı konuşulan UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili söylediği sözler soru işaretlerine neden oldu.

Rummenigge, Alman basınından Bild'e verdiği röportajda sorulan "Bayern'e gelecekte neler dilersiniz?" sorusuna "2012'de Münih'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Chelsea'ye kaptırmamız bende hala bir yara. Umarım 2023'te evimizde oynanacak finalde yine Bayern olur ve kupayı alır" cevabını verdi. Bu açıklama, normal şartlarda 2023'te Münih'te oynanacak olan finalin İstanbul'a verileceği iddialarının zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenemeyen Şampiyonlar Ligi finali, 2021 yılında yeniden İstanbul'a verilmişti. Bu sene oynanan Manchester City - Chelsea finaline sayılı günler kala İngiliz hükümetinin Türkiye'yi "kırmızı liste"ye alması, finalin bir kez daha ülkemizden alınmasına neden olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Goal Türkiye'ye verdiği demeçte bu yılki UEFA Süper Kupa ve 2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'ye verileceğini belirtmişti. UEFA İcra Kurulu üyeliği yapan Rummenigge'nin yaptığı son açıklamanın, bakanın bu demeci ile çeliştiği yorumları yapıldı.