Barcelona Kulübü ile Neymar arasındaki adli prosedürlerin çözümüne ilişkin anlaşmaya varıldı

Barcelona , Paris Saint-Germain'e transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:34
Barcelona Kulübü ile Neymar arasındaki adli prosedürlerin çözümüne ilişkin anlaşmaya varıldı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden PSG'ye transfer olduğunu öne süren Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti. Neymar ise buna karşın sözleşmesindeki ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunmuştu.


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