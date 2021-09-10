Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay, halay çektiği görüntüleri Türk bayrağı emojisiyle paylaştı.
İspanyol devi Barcelona, Hollandalı yıldız futbolcusu Memphis Depay'ın halay çektiği anların görüntüsünü Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Depay, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında hat-trick yapmıştı.
İşte Barcelona'nın paylaşımı:
???????????? @Memphis pic.twitter.com/KhoT5ZzeOh— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) September 10, 2021
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