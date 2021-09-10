Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı

Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay, halay çektiği görüntüleri Türk bayrağı emojisiyle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 16:58
Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
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İspanyol devi Barcelona, Hollandalı yıldız futbolcusu Memphis Depay'ın halay çektiği anların görüntüsünü Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Depay, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında hat-trick yapmıştı.

İşte Barcelona'nın paylaşımı:


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