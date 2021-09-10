İşte Şenol Güneş'in alternatifleri!
A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı, Fatih Terim, Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman hoca adayları arasında yer alıyor
TFF ile karşılıklı olarak görüşüp yollarını ayıran Şenol Güneş yerine öncelikli olarak Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ya da Okan Buruk gelebilir.
A Milli Takım için birkaç seçenek bulunuyor. Bunlar da, Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli antrenörleri 4 maç için takımın başına getirmek. Ancak Terim'in TFF ile arasının bozuk olması bu ihtimali azaltıyor. Mustafa Denizli ise ön planda.
Diğer seçenekler ise büyük takım tecrübesi bulunan Aykut Kocaman ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ve Rıza Çalımbay.
Yabancı bir teknik direktörle devam kararı çıkması halinde ilk olarak Joachim Löw'e gidilecek.
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