<p>Takımların 2021-22 sezonu için hazırlıklarını sürdürdüğü Süper Lig'de transfer dönemi, 10 Haziran tarihinde başladı. Lig maratonu 13-14-15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlarken, transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek.</p>
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Takımların 2021-22 sezonu için hazırlıklarını sürdürdüğü Süper Lig'de transfer dönemi, 10 Haziran tarihinde başladı. Lig maratonu 13-14-15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlarken, transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek.

<p>Transfer döneminde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; kadrosuna kattığı isimleri teker teker açıklamaya başladı.</p>
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Transfer döneminde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; kadrosuna kattığı isimleri teker teker açıklamaya başladı.

<p>Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı tek transfer, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan oldu. Siyah-beyazlılar, Uçan ile üç yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı tek transfer, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan oldu. Siyah-beyazlılar, Uçan ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, ilk olarak Almanya 2. Bundesliga'da 27 golle gol kralı olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet, sarı-lacivertliler ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, ilk olarak Almanya 2. Bundesliga'da 27 golle gol kralı olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet, sarı-lacivertliler ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Fenerbahçe, Dursun'un yanı sıra 2,5 sezondur Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker ile iki yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Fenerbahçe, Dursun'un yanı sıra 2,5 sezondur Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Galatasaray, ilk olarak Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile üç yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Galatasaray, ilk olarak Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Sarı-kırmızılılar, son olarak Göztepe forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Alpaslan Öztürk ile üç yıl için el sıkıştı.</p>
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Sarı-kırmızılılar, son olarak Göztepe forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Alpaslan Öztürk ile üç yıl için el sıkıştı.

<p>Trabzonspor ise transfer dönemine hızlı girdi. Karadeniz ekibi, Parma'nın 34 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Gervinho'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.</p>
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Trabzonspor ise transfer dönemine hızlı girdi. Karadeniz ekibi, Parma'nın 34 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Gervinho'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

<p>Bordo-mavililerin İtalya'dan getirdiği bir diğer isim ise, son olarak Roma forması giyen Bruno Peres oldu. Trabzonspor, 31 yaşındaki Brezilyalı bek ile üç yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Bordo-mavililerin İtalya'dan getirdiği bir diğer isim ise, son olarak Roma forması giyen Bruno Peres oldu. Trabzonspor, 31 yaşındaki Brezilyalı bek ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Trabzonspor, son olarak Göteborg forması giyen 33 yaşındaki Slovak yıldız Marek Hamsik'i kente getirdi. Bordo-mavililer, Hamsik ile iki yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Trabzonspor, son olarak Göteborg forması giyen 33 yaşındaki Slovak yıldız Marek Hamsik'i kente getirdi. Bordo-mavililer, Hamsik ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Trabzonspor, ek olarak Kasımpaşa'dan 30 yaşındaki santrafor Fode Koita ile üç yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Trabzonspor, ek olarak Kasımpaşa'dan 30 yaşındaki santrafor Fode Koita ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

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