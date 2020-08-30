Barış Atay, Soylu tartışması sonrası TİP'ten açıklama: Haddini bilmelidir

30 Ağustos 2020 Pazar, 20:04

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Twitter hesabından, intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklandıktan sonra tahliye edilen Musa Orhan'la ilgili Süleyman Soylu’yu etiketleyerek paylaşım yaptı. Atay, “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın Suleyman Soylu, Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız” ifadelerinin ardından Atay'a cevap veren Soylu, ''Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı... Dikkat yakalanma" yanıtını verdi.

Soylu ve Atay arasında geçen karşılıklı diyaloğun ardından TİP tarafından yapılan açıklamada, ''İstifa etmeyi bile beceremeyen İçişleri Bakanı haddini bilmelidir'' denildi.

Soylu'ya tepki gösterilen açıklama şöyle:

''İçişleri Bakanlığına Saray tarafından atanmış, ikbali tek adamın iki dudağının arasında olan bir bürokratın görevi seçilmiş milletvekillerine hakaret etmek değildir.

Türkiye'nin kadın katillerinin, tecavüzcülerin sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya dolaştığı bir ülke haline gelmesinde birinci derece sorumluluğu olan kişi Süleyman Soylu'dur.

İstifa etmeyi bile beceremeyen İçişleri Bakanı haddini bilmelidir.''

NE OLMUŞTU

Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen uzman çavuş Musa Orhan, kamuoyu tepkisi üzerine tutuklanmıştı. Ancak Musa Orhan daha sonra serbest bırakılmıştı. Süleyman Soylu, Musa Orhan’ın tutuklanması için yapılan kampanyanın amacının "HDP milletvekilinin ve diğer PKK’lıların yaptıklarının üstünü örtmek" olduğunu iddia ederek büyük tepki çekmişti