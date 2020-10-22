Barış Atay'dan Fahrettin Koca'ya İstanbul istatistiği tepkisi: Tam sayıları tahmin etmemiz mi gerekiyor?

22 Ekim 2020 Perşembe, 22:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından salgının İstanbul'daki seyri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki 'vaka' sayılarına ilişkin paylaştığı istatistiğe tepki gösterdi.

Atay," Tam sayıları tahmin etmemiz mi gerekiyor? Neden matematik problemi gibi açıklamalar?" dedi.