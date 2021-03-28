Barış Atay'dan, Süleyman Soylu'ya 'Kürşat Ayvatoğlu' tepkisi: Hesabını siz vereceksiniz
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP'li büro personeli “Kürşat Ayvatoğlu” ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve yeniden gözaltına alınan AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, " Bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor" açıklamasını yaptı.
''HESABINI SİZ VERECEKSİNİZ''
Soylu'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Barış Atay, ''Çünkü mesele siyasi. AKP’nin yarattığı düzenin birebir karşılığıdır bu zenginleşme. Bu zenginleşmenin de hesabını siz vereceksiniz'' dedi.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
- AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı
- AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk ciplere uzanan hikayesi!
- Kabinede değişiklik beklentisi
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni gelişme
- Berat Albayrak'ın teyze oğluyla ilgili çarpıcı iddia
- Titanik batıyor
- Dolarda korkutan tahmin
- Başından vurulan savcı Salkım'dan kötü haber
- Bakan duyurdu! Borcu olanlar dikkat