Barış Atay'dan, Süleyman Soylu'ya 'Kürşat Ayvatoğlu' tepkisi: Hesabını siz vereceksiniz

28 Mart 2021 Pazar, 18:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve yeniden gözaltına alınan AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, " Bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor" açıklamasını yaptı.

''HESABINI SİZ VERECEKSİNİZ''

Soylu'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Barış Atay, ''Çünkü mesele siyasi. AKP’nin yarattığı düzenin birebir karşılığıdır bu zenginleşme. Bu zenginleşmenin de hesabını siz vereceksiniz'' dedi.