Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 08:25

Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç., ağabeyinin öldürüldüğü olay günü orada bulunan B.A.'ya henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından vurulan B.A., yaralanırken, F.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada tedaviye alınırken, F.Ç. ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.