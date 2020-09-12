Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 31 Mayıs'ta ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan'ın (20) kardeşi F.Ç., olay günü ağabeyinin yanında bulunan arkadaşı B.A.'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan F.Ç., kısa sürede yakalandı.
Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç., ağabeyinin öldürüldüğü olay günü orada bulunan B.A.'ya henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından vurulan B.A., yaralanırken, F.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada tedaviye alınırken, F.Ç. ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.
ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi
- Fatih Erbakan'dan Simone de Beauvoir yanlışı
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı