Barış Pehlivan yazdı... Orduda Menzil örgütlenmesi: Yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddiası

09 Eylül 2021 Perşembe, 10:01

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Menzil’in şok mangası" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, FETÖ'den boşalan koltuklara başka tarikatların yerleşmeye çalıştığına dikkat çekti. Jandarma Genel Komutanlığı’nda Menzil cemaatinin örgütlendiğini anlatan Pehlivan, gazi bir üsteğmenin orduya yapılan sızma iddiasıyla yaptığı şikayeti aktardı.

Pehlivan devamında, "Menzilci öğrenciler 2018 yılının aralık ayında kendilerinden olmayan birinin telefonuna porno yükledi mi? Böylece sol görüşlü bir aileye sahip o öğrencinin okuldan ayrılması sağlandı mı?" sorusunu yöneltti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sabah vakti evinin kapısını açtığında karşısında polisler vardı. Avukat istemedi, kendi başına ifadesini verdi:

'JSGA’nın öğrenci temini sözlü mülakatlarında torpil yapıldığına ve Menzil başta olmak üzere çeşitli tarikatların FETÖ’de olduğu gibi ordumuza sızmaya çalıştığına dair bilgiler edindim. Bu bilgileri her sorumlu ve vicdan sahibi vatandaşın yapması gerektiği gibi devletin gerçek sahibi milletimizle paylaştım.'

Bu sözler genç bir gazi üsteğmene, Erhan Kaleli’ye aitti. Askerlik hayatı boyunca Fethullahçıların hedefi olmuş, örgütün şok mangalarında işkence görmüş bir isimdi. Ve şimdi emekli olduğu Jandarma’da “METÖ” dediği Menzil tarikatının örgütlendiğini duyuyor, görüyor, bunu herkese anlatmak için sosyal medyada çırpınıyordu.

Gelin görün ki...

Uyarılarına kulak asılmadı. Jandarma’nın şikâyetiyle kendisini karakolda buldu.

Sahi, haksız mıydı şunları söylerken:

'Yazdıklarımın tümüyle arkasındayım. Jandarma Genel Komutanlığı’nın içerisindeki yapılanmalarla ilgili iddialardan dolayı, bu yapılanmanın failleri hakkında suç duyurusunda bulunması gerekir. Devlet Övünç Madalyası verdiği ve ülkesi için savaşmış, devletini, milletini seven gazisi hakkında suç duyurusunda bulunması abesle iştigaldir.'

JSGA, dediği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin kısaltmasıydı. Kurum, iki teşkilata da subay ve astsubay yetiştiriyordu. İşte gazi üsteğmen Kaleli, Menzilcilerin buraya öğrenci sokarak Jandarma’ya sızdığını ileri sürüyordu.

Tarikatın Jandarma’da örgütlendiği uzun süredir konuşuluyordu ama şimdi bunu dile getirmek bir dava konusuydu. Ve kuşkusuz, bu önemli bir eşikti.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Herkes susuyorken Fethullahçıların devlette nasıl örgütlendiğini ilk yazanlardanız. Bunun için bize bedel ödetenlerin yıllar sonra “Meğer haklıymışsınız” dediğini duydu bu kulaklar.

İşte bu yüzden...

Dün olduğu gibi şimdi yine soruyorum:

1- JSGA mülakatlarında torpil yapıldığı iddiası doğru mu? Mülakat başkanı, aday daha içeri girmeden önce kaç puan verileceğini söylüyor ve tüm üyeleri buna uymaya zorluyor mu?

2- Menzilci öğrenciler 2018 yılının aralık ayında kendilerinden olmayan birinin telefonuna porno yükledi mi? Böylece sol görüşlü bir aileye sahip o öğrencinin okuldan ayrılması sağlandı mı?

3- Menzilci olmayan öğrencileri yıldırmak için tıpkı FETÖ’nün yaptığı gibi akademide şok mangaları kuruldu mu? Bu şok mangalarından birinin adı Akıncılar mı?

4- JSGA’daki caminin imamı camiye gitmeyen öğrencilerin listesini okul komutanına hiç verdi mi? O listedeki öğrencilerin disiplin puanları düşürüldü mü?

5- Akademideki o imam, camide Menzil tarikatına dair sohbetler yapıyor mu? Bu sohbetler şikâyet edilince bir müfettiş albay idari soruşturma yürüttü mü? O idari soruşturma, şikâyet edenlerin başına bela oldu mu?

Dahası var ama şimdilik bu kadar soru yeter.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında şöyle demişti:

'Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Bunun için ne adına olursa olsun, devletin bünyesinde yeni paralel yapılar kurulmasına asla izin vermeyeceğiz.'

Duy da inanma!"