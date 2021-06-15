Barış Pehlivan yazdı: Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi

15 Haziran 2021 Salı, 09:04

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme oturan Veyis Ateş'le ilgili bir yazı kaleme aldı. Veyis Ateş için, "Aradım, açmadı. Mesaj attım, dönmedi" ifadelerini kullanan Pehlivan, Ateş'le konuşabilseydi, "Sağlık Bakanlığı'na neyin karşılığında, ne sattınız?" diye soracağını açıkladı.

"Halimi gören bir kaynağım “Rizelileri ara bence” dedi. Şifreli konuşmayı seviyordu. Sedat Peker’in Veyis Ateş’e seslendiği şu sözlerini dinletti sonra" diyerek Peker'in Ateş'le ilgili sözlerini hatırlatan Pehlivan; yazısına, "Kaynağım iki isme işaret ediyordu. Acaba, Veyis Ateş’in bu para işini Kemal Memişoğlu ve Şuayip Birinci bilir miydi? Biri İstanbul İl Sağlık Müdürü, diğeri ise Sağlık Bakanı Yardımcısı’ydı. İkisi de Rizeli bir ailedendi. Veyis Ateş’le yakınlıkları kulaklara çalınıyordu" ifadeleriyle devam etti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’nu aradım. Tanışıklığını sorduğumda, Veyis Ateş’in programına bir kez katıldığını, söyledi. İddiaları sıraladığımda ise “Bakanlığa sormanızda fayda var” yanıtını verdi.

Ben de öyle yaptım. Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’ye ulaştım. Kendisine Veyis Ateş’le ilgili aradığımı söylediğimde “Benim haberim yok” dedi. “Ateş’le tanışıyor musunuz” diye sorduğumda önce “Televizyondan tanıyorum” yanıtını verdi. “Başka şekilde hiç tanışıklığınız olmadı mı” diye ısrar edince, “Bir kez yan yana geldik” iddiasını paylaştı. O buluşmayı da “yılların bürokratı” olmasına bağladı. Sonraki sorum şuydu: Siz hiç Veyis Ateş ile bir para ilişkisi içinde oldunuz mu?

“Mümkün değil, komik geliyor bu sorular” cevabını aldım.

Bakan Yardımcısı Birinci panik halinde yüzüme telefonu kapamasaydı, daha çok sorum vardı. O da belli ki anlamıştı.

Kuşkusuz koca bakanlık bir bakan yardımcısı değildi. İşte bu yüzden, keşke Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozup şu sorulara yanıt verse:

- Veyis Ateş hangi ürünü satmak için bakanlıkla iletişime geçti?

- Veyis Ateş’in kendisi ya da aracı olduğu firma bu süreçte bakanlıktan para aldı mı?

- Veyis Ateş ürün satışı için bakanlıktan hangi üst düzey bürokratlarla görüştü?

- Veyis Ateş o bürokratlarla neden ters düştü?

- Sedat Peker’in “ailesini seviyorum” diye ismini vermediği bakanlıktaki o bürokrat kim?