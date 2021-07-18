Baro başkanlığına yeniden seçilen Yücel, gündemi Cumhuriyet’e değerlendirdi: Hukuk ayaklar altında

18 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Çağdaş Avukatlar Grubu adayı olarak girdiği baro seçimini ikinci kez kazanan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yaşanan hukuksuzluklar karşında “sessiz kalmasına” tepki gösterdi. Yücel, “Hukuk ayaklar altında. Yargı bağımsızlığı sıfırlanmış durumda. TBB’nin ağzını açıp kelam edecek hali yok. Bu dilsizlik ve sessizlik hali sona ermeli. TBB, avukatların ve hukuk devletinin önünde tıkaç görevi görüyor. Tıkacı kaldırdığınızda gürül gürül akan özgürlük, hukuk devleti, demokrasi talepleri Türkiye’nin çehresini değiştirecek” dedi.

Kayıtlı 11 bin avukatın bulunduğu İzmir Barosu Başkanlığı’na tekrar seçilen Özkan Yücel, gündemi Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Özkan, Türkiye genelindeki baroların başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından TBB’de değişiklik olması için mücadele edeceklerini belirtti. TBB’nin avukat ve hukukun haklarını koruyamadığını söyleyen Yücel, “Avukat arkadaşlarımız ekonomik konularda sıkıntılı. İşçi avukatlarla ilgili çalışma koşulları belli değil. Ücretler konusunda sorunlar var. Bütün bunlara rağmen barolar birliğinden hiçbir ses çıkmıyor. TBB, sadece kanunda var olan adliye yardım ve pul paralarını gönderiyor. Bir kısmını da zaten kendisi alıyor. O paralar ile gayrimenkul imparatorluğu kuruyor. Barolar Birliği’nin anlayışı ‘tek adam’ rejiminden farksız. Yani ‘tek adam’ anlayışı TBB’de de var” diye konuştu.

‘BAĞIMSIZLIK SIFIRLANDI’

Barolar Birliği’ne karşı olmadıklarını belirten Yücel, yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek şunları söyledi: “Yargı bağımsızlığı sıfırlanmış durumda. Hâkim güvencesi yok savcılar talimat hareket ediyor. İktidar yargının alanına giren her konuda söz söylemeyi yargıyı yönlendirmeyi marifet sayıyor. TBB’nin ağzını açıp kelam edecek hali yok. Türkiye’nin en büyük hukuk kurumundan söz ediyorum. Biz TBB’ye karşı değiliz. Tam tersine sessizliğine, bu işi yapamaz haline gelmesine karşıyız.”

DEĞİŞİM ŞART

TBB’nin beklentileri karşılamadığını anlatan Yücel, “Türkiye’nin en büyük hukuk kurumunun başındasınız. Bunları görüyorsunuz ama söyleyecek sözünüz yok. Uzaya gitmek için ilk sıraya geçebiliyor ama avukatların sorunları olduğu zaman tek kelam edilmiyor. Bütün bunların değişmesi lazım. Ortak akılla işleyiş kuralları belirlenmiş bir yönetim anlayışıyla TBB’nin yeniden dizayn edilmesi lazım. TBB, Türkiye’nin, avukatların, demokrasinin ve hukuk devletinin önünde bir tıkaç görevi görüyor. TBB’nin acilen değişmesi şart. O tıkacı kaldırdığınız zaman gürül gürül atan özgürlük, hukuk devleti, demokrasi talepleri Türkiye’nin çehresini değiştirir” dedi.