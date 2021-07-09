Kamu avukatlarına yandaş baro baskısı TBMM gündeminde
"Kamu avukatlarına baskı yapılarak zorla üye yapıldığı’"yönündeki iddialar ile gündeme gelen Ankara 2. No’lu Barosu için yaşanan skandal zincirine Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) eklendi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 il barosunun itirazlarına rağmen 15 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren ‘Çoklu baro’ düzenlemesinin avukatlar üzerinde yarattığı baskı sürüyor.
Kurum yönetimi tarafından SGK’da görevli avukatların sonradan kurulan İstanbul 2 No’lu Barosuna geçmeleri, aksi takdirde sürgün edilmekle tehdit edildikleri yönünde avukatlardan gelen şikayetler üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyu Meclis gündemine taşıdı.
Türkkan önergesinde, kamudaki avukatların İstanbul 2 No’lu Barosuna geçmeleri yönünde baskıya uğradıklarını, kurum dışı sözleşmeli avukatların ise geçmemeleri halinde iş akitlerinin iptaliyle tehdit edildiğini belirtti.
BASKI ANKARA’DA DAHA BÜYÜK
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iddiaları taşıyan Türkkan, Ankara 2 No’lu Barosunun tüzel kişilik kazanması için kuruma bağlı avukatların imza vermeleri yönünde tehdit edildiklerini gündeme getirdi.
Ayrıca Türkkan, kamuda görevli avukatların kaçının yeni kurulan baroya geçtiğini, bu süreçte kaç avukatın tayine gönderildiğini ve kaç avukatın iş akdinin sonlandırıldığını sordu.
İKİ BAKANDAN YANIT BEKLEYEN SORULAR
Türkkan'ın Bakan Gül'ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yönelttiği sorular şöyle:
1) SGK bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli kaç avukat görev yapmaktadır?
2) Bugüne kadar SGK bünyesinde kaç avukat baro değişikliğine gitmiştir?
3) Baro değişikliğine yönelik geçiş ve imza toplanması yönünde Bakanlığınıza kaç şikayette bulunulmuştur? Bu şikayetlere karşı avukatların kendi iradelerinin ve iş düzenlerinin korunması yönünde hangi adımlar atılmıştır?
4) Kamuda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukat sayısı kaçtır?
5) İstanbul ve Ankara Baroları ile sonradan kurulan 2’ No’lu Baro’ya kayıtlı avukat sayısı kaçtır? Bu barolara kayıtlı kamuda ve sözleşmeli olarak çalışan avukat sayısı kaçtır?
Türkkan'ın Bakan Bilgin'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yönelttiği sorularsa şöyle:
1) SGK bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli kaç avukat görev yapmaktadır?
2) Bugüne kadar SGK bünyesinde kaç avukat baro değişikliğine gitmiştir?
3) Baro değişikliğine yönelik geçiş ve imza toplanması yönünde Bakanlığınıza kaç şikayette bulunulmuştur? Bu şikayetlere karşı avukatların kendi iradelerinin ve iş düzenlerinin korunması yönünde hangi adımlar atılmıştır?
4) 2020 – 2021 yıllarında SGK bünyesinde görev yapan avukatların kaçının iş akdi sonlandırılmış, kaçının görev yerleri değiştirilmiştir?
İlgili Haberler
- Baro seçiminde sandıktan 'Sedat Peker' çıktı
- İzmir Barosu’na ‘Ali Erbaş’ soruşturması
- Rejim Baroları ve Direnme Hakkı - Cem ALPTEKİN
- AKP'nin mini infaz paketine Ankara Barosu'ndan tepki
- İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Polisin ‘orantısız güç’ kullanması, polis eliyle topluma verilen mesaj
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Dev bankadan açıklama