Kamu avukatlarına yandaş baro baskısı TBMM gündeminde

09 Temmuz 2021 Cuma, 15:51

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 il barosunun itirazlarına rağmen 15 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren ‘Çoklu baro’ düzenlemesinin avukatlar üzerinde yarattığı baskı sürüyor.

Kurum yönetimi tarafından SGK’da görevli avukatların sonradan kurulan İstanbul 2 No’lu Barosuna geçmeleri, aksi takdirde sürgün edilmekle tehdit edildikleri yönünde avukatlardan gelen şikayetler üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Türkkan önergesinde, kamudaki avukatların İstanbul 2 No’lu Barosuna geçmeleri yönünde baskıya uğradıklarını, kurum dışı sözleşmeli avukatların ise geçmemeleri halinde iş akitlerinin iptaliyle tehdit edildiğini belirtti.

BASKI ANKARA’DA DAHA BÜYÜK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iddiaları taşıyan Türkkan, Ankara 2 No’lu Barosunun tüzel kişilik kazanması için kuruma bağlı avukatların imza vermeleri yönünde tehdit edildiklerini gündeme getirdi.

Ayrıca Türkkan, kamuda görevli avukatların kaçının yeni kurulan baroya geçtiğini, bu süreçte kaç avukatın tayine gönderildiğini ve kaç avukatın iş akdinin sonlandırıldığını sordu.

İKİ BAKANDAN YANIT BEKLEYEN SORULAR

Türkkan'ın Bakan Gül'ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yönelttiği sorular şöyle:

1) SGK bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli kaç avukat görev yapmaktadır?

2) Bugüne kadar SGK bünyesinde kaç avukat baro değişikliğine gitmiştir?

3) Baro değişikliğine yönelik geçiş ve imza toplanması yönünde Bakanlığınıza kaç şikayette bulunulmuştur? Bu şikayetlere karşı avukatların kendi iradelerinin ve iş düzenlerinin korunması yönünde hangi adımlar atılmıştır?

4) Kamuda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukat sayısı kaçtır?

5) İstanbul ve Ankara Baroları ile sonradan kurulan 2’ No’lu Baro’ya kayıtlı avukat sayısı kaçtır? Bu barolara kayıtlı kamuda ve sözleşmeli olarak çalışan avukat sayısı kaçtır?

Türkkan'ın Bakan Bilgin'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yönelttiği sorularsa şöyle:

1) SGK bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli kaç avukat görev yapmaktadır?

2) Bugüne kadar SGK bünyesinde kaç avukat baro değişikliğine gitmiştir?

3) Baro değişikliğine yönelik geçiş ve imza toplanması yönünde Bakanlığınıza kaç şikayette bulunulmuştur? Bu şikayetlere karşı avukatların kendi iradelerinin ve iş düzenlerinin korunması yönünde hangi adımlar atılmıştır?

4) 2020 – 2021 yıllarında SGK bünyesinde görev yapan avukatların kaçının iş akdi sonlandırılmış, kaçının görev yerleri değiştirilmiştir?











