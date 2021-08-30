Barut'tan yasal düzenleme çağrısı: "Yurt sorunu ve fahiş kira artışları öğrencileri mağdur ediyor"

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, milyonlarca üniversite öğrencisinin yeterli sayıda öğrenci yurdu bulunmadığı için barınma sorunu yaşadığını, özel yurtlar ve ev kiralarına yapılan fahiş zamların da öğrencileri mağdur ettiğini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliği talebini dile getiren Barut, "Üniversite öğrencilerimizin yurt sorununa kesin ve kalıcı çözüm bulunmalı, özel öğrenci yurtları ve ev kiralarındaki fahiş artışa müdahale edilmeli, öğrencilerimiz ve aileleri mağdur edilmeden desteklenmelidir. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalıdır" dedi.

"ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLİYOR"

Geçen yıl pandemi nedeniyle eğitime ara verildiğini anımsatarak buna karşın milyonlarca öğrencinin, kaldıkları yurtlardan ve kiraladıkları evlerden ayrılıp memleketine döndüğünü aktaran Ayhan Barut, öğrencilerin kalmadıkları halde yurt ücretlerini ve ev kiralarını ödediklerini kaydetti. Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde de desteklenmediğini, KYK kredileri ve harçlar nedeniyle mağdur edildiğini ifade eden Barut, "Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken her koşulda desteklenmesi, iyi bir eğitim almaları için çaba gösterilmesi gereken üniversite öğrencilerimiz yine yetersiz yurtlar nedeniyle, özel yurtların ve ev kiralarının fahiş oranda artması sebebiyle mağdur ediliyor" diye konuştu.

"DESTEK İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Türkiye'de öğrencilerin eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları manevi ve maddi zorlukların herkes tarafından bilindiğine dikkat çeken Ayhan Barut, 2002 yılından bu yana ülkeyi yöneten AKP iktidarının ise çare üretmek için adım atmadığını ifade etti. Öğrenciler ve ailelere devlet yardımı sağlanmasını, öğrencilere yurt ücreti ve oturdukları evler için kira yardımı yapılmasını isteyen Barut, "Ülkenin her yerinde ihtiyaç bulunmamasına rağmen üniversiteler açıldı ama yeteri oranda yurt yapılmadı. Yetersiz öğrenci yurtları nedeniyle mağdur olan öğrencilerimiz, özel yurtların ve ev kiralarının fahiş oranda artması nedeniyle de yine yalnız ve sahipsiz bırakıldı. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorununa kesin ve kalıcı çözüm bulunmak zorundadır. Özel öğrenci yurtları ve ev kiralarındaki fahiş artışa müdahale edilmeli, öğrencilerimiz ve aileleri mağdur edilmeden desteklenmelidir." dedi.

Barut, açıklamasını iktidarı konuyla ilgili yasal düzenleme yapmaya, gençlerin eğitim hayatını ve yaşamlarını kolaylaştırmaya ve destek vermeye çağırarak tamamladı.