Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 13:25

Süper Lig takımlarından Başakşehir, geçtiğimiz sezon Celtic'ten kiraladığı Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo’nun ayrılığını resmî sitesinden şu açıklama ile duyurdu:

“Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.

Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”