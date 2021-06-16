Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdı
Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo’nun bir yıllık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Süper Lig takımlarından Başakşehir, geçtiğimiz sezon Celtic'ten kiraladığı Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo’nun ayrılığını resmî sitesinden şu açıklama ile duyurdu:
“Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir.
Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.
Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”
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