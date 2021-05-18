Başakşehir, Muhammet Demir’i kadroda tutacak
Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da 34 karşılaşmada 17 gol, 6 asist yapan Muhammet Demir'in Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda Başakşehir'e dönmesi bekleniyor.
Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK’da ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve kariyerinin gol rekorunu kıran Muhammet Demir’in bonservisini elinde bulunduran Medipol Başakşehir’de teknik heyet, gelecek sezon 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.
Son şampiyon unvanıyla girdiği Süper Lig 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Başakşehir’de gelecek dönemin planlamasına da başlandı. Özellikle hücum hattından beklenen verimi alamayan turuncu-lacivertlilerde bu bölgeye takviyeler de gündemde. Ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın önceliği ise kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK’da toplamda 34 karşılaşmada 17 gol, 6 asistlik performans sergileyen Muhammet Demir.
KOCAMAN TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
Bu sezon ligde 40 maçta sadece 43 gol atabilen M.Başakşehir’in en golcü oyuncusu 7 gollü Gulbrandsen. Rakip filleri 5 kez sarsan Demba Ba ile yollar ayrılırken, Enzo Crivelli ise yalnızca 2 gol kaydedebildi. Aykut Kocaman, gol yollarında yaşanan bu sıkıntıdan dolayı Gaziantep FK’da kariyerinin gol rekorunu kıran Muhammet’in kadroda kalmasını istiyor. Tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapması beklenen Kocaman, milli futbolcuya dair planlarını aktaracak.
2023 yılına kadar Başakşehir’le sözleşmesi bulunan Muhammet Demir’in ise kararını deneyimli çalıştırıcı ile görüştükten sonra vermesi bekleniyor.
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