Bahçeşehir’de iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.

İHA
30 Temmuz 2021 Cuma, 01:33
Bahçeşehir’de iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
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Başakşehir Bahçeşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale devam ediliyor.

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