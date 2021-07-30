Bahçeşehir’de iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.
Başakşehir Bahçeşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale devam ediliyor.
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