Bahçeşehir’de iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

30 Temmuz 2021 Cuma, 01:33

Başakşehir Bahçeşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale devam ediliyor.