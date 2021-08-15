Medipol Başakşehir'den Mert Günok açıklaması
Medipol Başakşehir, 2017 yılından beri kalesini koruyan Mert Günok'un kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, ismi Beşiktaş ile anılan kalecisi Mert Günok'un takımdan ayrıldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız’ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Kocaelispor ve Fenerbahçe altyapılarından yetişen Mert Günok, 2017'de Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki kaleci, Başakşehir'de 118 maça çıkmıştı.
Başakşehir, Mert Günok'a bu paylaşımla veda etti:
Teşekkürler @MertGunok |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 15, 2021
Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
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