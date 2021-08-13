Volkan Demirel'den çarpıcı Mert Günok yorumu

13 Ağustos 2021 Cuma, 19:32

Kariyerine yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yaparak sürdüren Volkan Demirel yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş, Rizespor maçı öncesi son şampiyonun yeni transferini yorumlayan Demirel, Salih Uçan ve Mert Günok transferleri hakkında "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir. " dedi.

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, bu sezon başında Ali Koç ile birlikte katıldığı basın toplantısında Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.