Başakşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Saat 05.00 sıralarında Abdullah Paşa Caddesi üzerinde seyreden 4 HY 6476 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, içerisinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarında durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra bir müddet soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayda yaralanan olmazken, yanan otobüste büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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