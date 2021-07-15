Başakşehirli Muhammet Demir: "Milli takımdan dolayı hayal kırıklığı yaşadım"

15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:36

Geçtiğimiz sezonu Gaziantep’te kiralık olarak geçiren ve burada iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Başakşehirli Muhammet Demir, “Geride kalan sezon benim için güzel geçti. Gayet keyifliydi, takım ve benim adıma güzeldi. Ama önemli olan geçen sezonu konuşmak değil. Bunu devam ettirmek, daha önemli sakatlıksız, kazasız, belasız aynı reaksiyonu göstermek” dedi.

“AYKUT KOCAMAN’IN ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLDU”

Başakşehir’de devam etmesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın büyük bir etkisi olduğunu ifade eden Muhammet Demir, “Bence çok büyük etkisi oldu. Yani farklı düşünce ile hareket etmemi sağladı Aykut hoca. Çok sağ olsun. Çok etkisi oldu bende. Onun bu görüşlerine karşılık vermek istiyorum ve çok çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“HER MEVKİDE VERİMLİ OLABİLİRİM”

Başakşehir’de oynayacağı mevki ile alakalı Aykut Kocaman ile bir görüşme yapmadıklarını belirten Demir, “Detaylı şekilde konuşmadık ama beni veya başkasını düşünebilir. Nerede düşünürse düşünsün verimli olabilirim. Gençken biraz daha kapalı biriydim. Ama şuan gayet açığım, geride de önde de kalabilirim. Pozisyon anlamında hoca nereye koyarsa koysun sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum” diye konuştu.

“AHMED KUTUCU BİZE ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK”

Takım içerisinde rekabeti sevdiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Bu da benim için her zaman iyi olmuştur. Ben her zaman sevmişimdir rekabette kalmayı. Bu klişedir ama takıma fayda sağlar. Ahmed ile burada tanıştım. Burada izleme şansım oldu. Genç, dinamik ve geleceği olan birisi. Beğendim açıkçası. Bunu söylemek bana düşer mi bilmem ama abisi olarak konuşabilirim. Bence bize çok fayda sağlayacak” dedi.

“MİLLİ TAKIMDAN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM”

’Milli takıma seçilmemen ile ilgili haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?’ sorusuna cevap veren Demir, “Haksızlık gibi şeyler söylemek ağır kaçar ama tabii hayal kırıklığı yaşadım, kim yaşamaz ki böyle bir sezondan sonra? Orada olmayı çok isterdim, ülkeme faydalı olmayı çok isterdim. Bunu eleştirmek hem bana düşmez hem de doğru bulmuyorum. Tercihi bu şekilde yapmışlar. Artık bir dahaki milli takım maçlarına, kamplara diyorum” diye cevap verirken, Demir ayrıca, “Burak Yılmazla her zaman iyi bir ikili olabilirdik” cevabını verdi.

“MİLLİ TAKIM İLE ALAKALI BEKLENTİ ÇOKTU VE REAKSİYON YÜKSEK OLDU”

Milli takımın EURO 2020’de gösterdiği performansa değinen Muhammet Demir, “Kötü geçti turnuva hepimiz için. Herkes çok üzüldü. Beklentiler çok yüksek olunca üzüntüler, reaksiyonlar daha fazla oluyor. Takımdan da beklenti çoktu ve reaksiyon çok yüksek oldu. Yerli yersiz, doğru yanlış bilemiyorum ama milli takıma güvendiğimiz için bu şekilde oluyor. Ben de çok üzüldüm, daha farklı yerlerde olabilirdik ve o kaliteye sahiptik. Takımlarda da aynı şekilde olur. Ne yaşandı bilmiyorsun. Bazen çok farklı şeyler yaşanabiliyor, bilemediğim için çok fazla yorum yapmak istemiyorum” dedi.

“YABANCI SINIRI SERBEST KALABİLİR”

TFF’nin almış olduğu yabancı sınırlamasına değinen Demir, “Bana kalırsa sınır olup olmaması önemli değil. Serbest kalabilir, kalsın da zaten. Ama kulüpler şu yanlışı yapıyor, serbest kaldıktan sonra Türk oyunculara bakış açısı değişiyor herkesin. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Aynı seviyedeki Türk oyunculara karşı aynı kalabilirseler benim için hiçbir sıkıntı yok. Sınır serbest olabilir. Ama tabii bunu da yanlış şekilde kullananlar oluyor. Taraftarlar da Türk oyunculara saldırıyor serbestlikten dolayı. Kulüpler pahalı buluyorsa almasınlar oyuncuyu. Rekabet olduğun için o daha fazla veriyor, sen daha fazla veriyorsun, sonra diyorsun Türk oyuncu çok pahalı. Ben mantık dışı buluyorum. İhtiyacı yoksa almasın bu kulüpler. Bazen de haklılar bu durumda. Aynı rekabet içinde olduğu sürece serbest kalabilir yabancı sınırı” ifadelerini kullandı.