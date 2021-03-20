Başka ülkelerde yıllarca arayla yaşanan gündem Türkiye'de 72 saatte yaşandı. İşte son 72 saatte yaşananlar
Türkiye'de tartışmaların odağındaki konular, 72 saatte peş peşe kararlarla gündemi sarstı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle başlayan olaylar silsilesi Kanal İstanbul projesine devlet garantisi verilmesiyle devam etti. Yurttaşlar, başka ülkelerde yıllarca arayla yaşanacak olayları 72 saatte yaşadı.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşine az rastlanılacak hızlı bir gündem oluşturuldu. 72 saatte peş peşe alınan kararlar yurttaşı gündemi takip etmekte zorladı.
İşte son 72 saatte yaşananlar:
- Halkların Demokratik Partisi milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü.
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyi sundu.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, tapuda İBB’ye tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB’de bulunan Taksim Gezi Parkı’nı, alınan kararla "Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı"na devretti.
- 4 buçuk ay önce göreve getirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Ağbal'ın yerine Yenişafak yazarı da olan 26. dönem AKP Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.
- Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ile devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı kararıyla feshedildi.
- Resmi Gazete'de Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a geçici madde eklenerek Kanal İstanbul'a devlet garantisi verildi.
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