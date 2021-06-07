"Şike kumpası" davasının detaylı kararında "hesap sorma" vurgusu

07 Haziran 2021 Pazartesi, 19:35

"Futbolda şike kumpası" davasında mahkeme kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca bin 292 yıl hapis cezasına, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, bin 971 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri görülen 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz cuma günü karara bağlandı. Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz duruşmada sanıkların kendilerini tehdit ettiğini fakat Türk hakim ve savcılarının bu tür tehditlerle inandığı kararı vermekte çekinecek veya korkacak insanlar olmadığını vurguladı. Uğuz, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığına kastedenleri kimi zaman bir gardırop arkasından, kimi zaman Meriç Nehri'nin kıyısından, kimi zaman ise yurt dışından saklandığı çukurdan yakalayıp Türk adaletine teslim ederek hesap soruyor, sormaya da devam edecektir" dedi.

Mahkeme heyetinin verdiği karardan yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mahkeme, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'i 76'kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", 155'kez “Resmi belgede sahtecilik", 80'kez "İftira" suçlarından toplamda bin 766 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı 76'kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", 166'kez "Resmi belgede sahtecilik", 91'kez "İftira" suçlarından toplamda bin 292 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ise 47'kez "Haberleşmenin gizliğini ihlal etme", 81'kez "Resmi belgede sahtecilik", 44'kez "İftira" suçlarından 999 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti bu üç sanığa daha önceden "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verildiği için karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme", 91 kez "İftira" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 70 kez “Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", “Resmi belgede sahtecilik", 17 kez iftira ve 69 kez “Zincirleme şekilde iftira" suçlarından toplamda 1971 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, 35 sanık hakkında beraat ya da karar verilmesine yer olmadığı kararına hükmetti. Heyet geri kalan 43 sanığın da değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

